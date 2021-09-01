Віктор Ляшко зауважив, що ці ліки вже схвалені американським регулюючим органом FDA. Але препарат призначений лише для легкого та середнього перебігу COVID-19.
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Віктор Ляшко
“Уряд США спільно з компанією виробником у якості гуманітарної допомоги надасть нам інноваційні ліки проти COVID-19. Вони вже зареєстровані FDA та рекомендовані для пацієнтів із легким та середнім ступенем тяжкості перебігу, особливо за наявності ризику переходу у важку форму”.
Який препарат отримає Україна
Україна отримає від США:
- 20 тисяч флаконів Бамланівімабу (Bamlanivimab),
- 40 тисяч флаконів Етесевімабу (Etesevimab).
Ліки вже сформували у вантаж та транспортують до аеропорту, з якого їх відправлять в Україну. Після прибуття ліки розвезуть по регіонах.
Але це не означає, що вакцинація скасовується
Віктор Ляшко наголосив, що вакцинація залишається єдиним ефективним методом захисту проти COVID-19. Тож міністр закликав нещеплених людей вакцинуватися якомога швидше.