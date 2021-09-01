Віктор Ляшко зауважив, що ці ліки вже схвалені американським регулюючим органом FDA. Але препарат призначений лише для легкого та середнього перебігу COVID-19.

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Віктор Ляшко “Уряд США спільно з компанією виробником у якості гуманітарної допомоги надасть нам інноваційні ліки проти COVID-19. Вони вже зареєстровані FDA та рекомендовані для пацієнтів із легким та середнім ступенем тяжкості перебігу, особливо за наявності ризику переходу у важку форму”.

Який препарат отримає Україна

Україна отримає від США:

20 тисяч флаконів Бамланівімабу (Bamlanivimab),

(Bamlanivimab), 40 тисяч флаконів Етесевімабу (Etesevimab).

Ліки вже сформували у вантаж та транспортують до аеропорту, з якого їх відправлять в Україну. Після прибуття ліки розвезуть по регіонах.

Але це не означає, що вакцинація скасовується

Віктор Ляшко наголосив, що вакцинація залишається єдиним ефективним методом захисту проти COVID-19. Тож міністр закликав нещеплених людей вакцинуватися якомога швидше.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні зробили понад 9 мільйонів щеплень проти коронавірусу. Понад 5 мільйонів мешканців країни отримали хоча б одне щеплення.