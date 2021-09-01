США надасть Україні інноваційні ліки проти коронавірусу

У рамках співпраці з урядом США Україна отримає інноваційні препарати проти коронавірусу. Про це домовились під час візиту Володимира Зеленського до США.

Віктор Ляшко зауважив, що ці ліки вже схвалені американським регулюючим органом FDA. Але препарат призначений лише для легкого та середнього перебігу COVID-19.

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Віктор Ляшко “Уряд США спільно з компанією виробником у якості гуманітарної допомоги надасть нам інноваційні ліки проти COVID-19. Вони вже зареєстровані FDA та рекомендовані для пацієнтів із легким та середнім ступенем тяжкості перебігу, особливо за наявності ризику переходу у важку форму”.

Який препарат отримає Україна

Україна отримає від США:

20 тисяч флаконів Бамланівімабу (Bamlanivimab),

(Bamlanivimab), 40 тисяч флаконів Етесевімабу (Etesevimab).

Ліки вже сформували у вантаж та транспортують до аеропорту, з якого їх відправлять в Україну. Після прибуття ліки розвезуть по регіонах.

Але це не означає, що вакцинація скасовується

Віктор Ляшко наголосив, що вакцинація залишається єдиним ефективним методом захисту проти COVID-19. Тож міністр закликав нещеплених людей вакцинуватися якомога швидше.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні зробили понад 9 мільйонів щеплень проти коронавірусу. Понад 5 мільйонів мешканців країни отримали хоча б одне щеплення.