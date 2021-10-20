Вакцинуватимуть дітей препаратом від Pfizer

Зазначається, що компанія Pfizer подала заявку на дозвіл вакцинувати дітей в цій віковій групі ще на початку жовтня.

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Це питання порушують експерти двох груп:

  • з Управління з контролю за продуктами і ліками. Зустріч запланована на наступному тижні.
  • з Центру з контролю та профілактики захворювань. Зустріч запланована на 2 – 3 листопада.

Що відомо про безпечність вакцинації дітей

Під час клінічних випробувань, діти у віковій групі від 5 до 11 років отримували двокомпонентний препарат по 10 мікрограмів у порівнянні з 30 мікрограмами, якими щеплять дорослих.

Інтервал між введенням препарату складає 21 день.

Що відомо про вакцинацію дітей проти COVID-19?

В Європі наразі розглядають вакцинацію дітей проти коронавірусу у віці від 5 до 12 років препаратом Pfizer і BioNTech. У травні регулятори в США та ЄС схвалили вакцину Pfizer для підлітків від 12 до 15 років. Щодо України, то у МОЗ дозволяють вакцинувати дитину у віці від 12 років препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech, але поки в індивідуальному порядку, при потребі, зокрема у випадку супутніх хвороб і високих ризиків інфікування.