Вакцинуватимуть дітей препаратом від Pfizer

Зазначається, що компанія Pfizer подала заявку на дозвіл вакцинувати дітей в цій віковій групі ще на початку жовтня.

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Це питання порушують експерти двох груп:

з Управління з контролю за продуктами і ліками. Зустріч запланована на наступному тижні.

з Центру з контролю та профілактики захворювань. Зустріч запланована на 2 – 3 листопада.

Що відомо про безпечність вакцинації дітей

Під час клінічних випробувань, діти у віковій групі від 5 до 11 років отримували двокомпонентний препарат по 10 мікрограмів у порівнянні з 30 мікрограмами, якими щеплять дорослих.

Інтервал між введенням препарату складає 21 день.