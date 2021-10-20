Вакцинуватимуть дітей препаратом від Pfizer
Зазначається, що компанія Pfizer подала заявку на дозвіл вакцинувати дітей в цій віковій групі ще на початку жовтня.
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Це питання порушують експерти двох груп:
- з Управління з контролю за продуктами і ліками. Зустріч запланована на наступному тижні.
- з Центру з контролю та профілактики захворювань. Зустріч запланована на 2 – 3 листопада.
Що відомо про безпечність вакцинації дітей
Під час клінічних випробувань, діти у віковій групі від 5 до 11 років отримували двокомпонентний препарат по 10 мікрограмів у порівнянні з 30 мікрограмами, якими щеплять дорослих.
Інтервал між введенням препарату складає 21 день.