Про це заявив головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі. За його словами, в країні планують щонайменше до 20 вересня схвалити третє щеплення.

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Який препарат використовуватимуть

Мовиться про імунізацію препаратом Pfizer. За його словами, після цього планують також схвалити третю дозу COVID-вакцини Moderna. При цьому, наголосив, що "США будуть ставитись до процесу максимально відповідально".

Ми не будемо робити нічого, якщо це не отримає відповідного схвалення FDA (Федеральної адміністрації США з контролю над продуктами харчування та ліками), а після цього – рекомендації Консультативного комітету з практик імунізації,

– сказав Фаучі.

Кого щеплюватимуть

Відомо, що третю дозу щеплення першочергово отримають люди похилого віку, а також особи зі слабкою імунною системою.

Що кажуть у ЄС та ВООЗ

Разом з тим, в Європейському Союзі кажуть, що наразі "немає нагальної потреби" масового щеплення третьою дозою. Водночас додаткові дози можуть бути потрібні в окремих випадках – наприклад, для людей з ослабленою імунною системою.

У Всесвітній організації з охорони здоров'я тепер рекомендують вводити бустерну дозу вразливим групам населення. Водночас ВООЗ раніше хотіли ввести заборону на ревакцинацію проти коронавірусу до кінця вересня.

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