Адміністрація президента США Джо Байдена не жертвуватиме вакцини від коронавірусу бідним країнам, поки більшість американців не отримають щеплення.

В адміністрації Байдена очікують, що до кінця липня буде досить доз вакцин для всіх американців, хоча для завершення щеплень знадобиться більше часу.

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Хоча ми не можемо поділитися вакцинами зараз, тому що зосереджені на американських щепленнях, ми наполегливо працюємо, щоб підтримати COVAX в посиленні глобальної вакцинації у всьому світі і визначити терміни, коли ми будемо мати достатній запас в Сполучених Штатах і зможемо віддавати надлишок вакцин,

– сказав він.

Ця заява з’явилася за день до того, як президент США Джо Байден приєднається до віртуальної зустрічі G7, де лідери країн обговорять глобальне поширення вакцин.

Половина фінансування піде на субсидування закупівель доз вакцин для 92 бідних та країн, що розвиваються через програму COVAX. Решта 2 мільярди доларів будуть виділені протягом наступних двох років на розширення виробництва та доставки вакцин, причому перші 500 мільйонів доларів планується надати швидко.



Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу