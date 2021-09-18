Так, члени комісії відхилили прохання компанії Pfizer про повне схвалення бустерних доз для людей віком від 16 років. При цьому вони рекомендували дозволити екстрене використання для вужчої групи.

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Кому можуть дозволити використання бустерної дози

Окрім людей у віці від 65, до групи високого ризику радять включити:

медичних працівників,

учителів

та інших людей, які ризикують заразитися під час роботи.

Чому регулятор не схвалив бустерну дозу для всього населення

У FDA заявили, що поки що є недостатньо доказів того, що третя доза вакцини проти коронавірусу є цілком безпечною. Використання третьої дози на людях віком від 65 років дозволили лише через те, що вони мають найвищі ризики отримати серйозний перебіг хвороби і, ймовірно, можуть мати слабший імунітет після перших двох щеплень.

FDA проаналізує рекомендації комісії для того, щоб ухвалити остаточне рішення щодо бустерної дози COVID-вакцини.

До слова, вакцинацію третьою дозою для груп ризику вже використовують в Ізраїлі.