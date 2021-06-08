США не виключають лабораторне походження коронавірусу, – ЗМІ

Національна лабораторія уряду США підготувала звіт про походження COVID-19. Там вказано, що гіпотеза походження вірусу з лабораторії у китайському Ухані – правдоподібна.

Мовляв, вона заслуговує подальшого вивчення. Таку інформацію надали джерела The Wall Street Journal, знайомі із засекреченим документом.

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Відповідне дослідження підготували ще у травні 2020 року у Ліверморській національній лабораторії Лоуренса, що у штаті Каліфорнія.

Держдепартамент використовував його, коли проводив розслідування походження коронавірусу в останні місяці президента Трампа при владі.

На сайті лабораторії вказано, що вона є "головною науково-дослідною та дослідно-конструкторською організацією для розв'язання проблем національної безпеки".

Напередодні Байден наказав американським спецслужбам повідомити протягом кількох тижнів, як з'явився вірус. Це викликало новий інтерес у Конгресі США.

Політик пояснив, що розвідка країни перевіряє, виник COVID-19 у результаті контакту людини з інфікованою твариною чи внаслідок лабораторної аварії.

Що цьому передувало

Американський держсекретар Ентоні Блінкен запевнив, що адміністрація Байдена планує "докопатися до правди" що походження коронавірусу.

Він підкреслив, що Китай понесе відповідальність через пандемію COVID-19. Й зазначив, що країна досі не забезпечила "необхідну прозорість".

Наприкінці травня американські розвідники повідомили Білий дім про те, що володіють новими даними про походження коронавірусу.