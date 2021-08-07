У США – новий сплеск коронавірусу серед невакцинованих і дітей: лікарні б'ють на сполох
Джерело:USA Today
У США різко погіршилася епідемічна ситуація – лікарні б'ють на сполох. Серед нових хворих велика кількість невакцинованих людей, а також дітей.
Центри з контролю та профілактики захворювань Сполучених Штатів повідомляють, що кількість COVID-госпіталізацій збільшилася більш ніж утричі протягом місяця – з приблизно 12 тисяч до майже 43 тисяч.
Читайте також Масові протести антивакцинаторів у Франції, Польщі й Іспанії: десятки тисяч вийшли на вулиці
Генеральний директор Асоціації лікарень Флориди Мері Мейхью пояснила погіршення епідемічної ситуації поширенням мутації коронавірусу Дельта серед громадян, які не вакцинувались.
- За її словами, у багатьох містах лікарні потерпають від напливу інфікованих, деякі з них вже фіксують рекордну кількість госпіталізацій.
У Техасі лікарні також готуються до чергового сплеску COVID-19, відділення невідкладної допомоги вже задіяні на повну потужність, а в одній з медустанов закінчилися місця у палатах.
- Пацієнтів розміщують просто у коридорах і залах очікування.
- Кількість випадків захворювання також зростає і серед неповнолітніх. У деяких районах країни дитячі лікарні швидко заповнюються.
Ситуація з коронавірусом у США
- захворіли – 36 495 295 осіб;
- одужали – 29 848 907 пацієнтів;
- померли – 632 887 громадян.