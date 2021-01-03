Центр з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) склав рейтинг з 5 найголовніших медичних новин минулого року. Коронавірус COVID-19 опинився не на першому місці. Й навіть не на другому.

Головна медична новина року за версією CDC – поширення малярійних комарів виду Anopheles stephensi. Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

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Стаття про малярійних комарів Anopheles stephensi стала головною медичною новиною 2020 року за версією CDC. Її опублікували в серпні у Всесвітній день комарів.

У публікації йдеться, що малярійні комарі Anopheles stephensi є одними з найсмертоносніших тварин на планеті. І вони почали прокладати свій шлях з рідної для себе Південній Азії до Східної Африки. Спершу цих комах помітили в Джибуті, потім сусідній Ефіопії (2016 рік), Судані (2019 рік) та Сомалі (2019 рік).

У CDC зазначили, що з моменту виявлення цих комарів у Джибуті, в країні спостерігається збільшення випадків малярії в містах.

5 головних медичних новин року за версією CDC

Тривожне поширення виду комарів Anopheles stephensi. Новина про те, що Південна Африка досягла значних успіхів у діагностиці та лікуванні ВІЛ. Відповідь CDC на пандемію COVID-19. Новина про високі показники туберкульозу в Намібії, що особливо небезпечно на фоні пандемії коронавірусу, який вражає легені. Партнерство уряду США, CDC з міністерством охорони здоров'я Уганди для боротьби з пандемією COVID-19.

Користувачі мережі здивувалися такому вибору, але представники Центру ніяк його не прокоментували і не розповіли, як складався список.