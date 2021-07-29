Що відомо про новий препарат
Semglee є так званим біосіміляром – аналогом еталонного препарату без будь-яких клінічно значущих відмінностей. Це означає рівну еталонному ефективність і безпеку препарату.
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Щоб отримати статус біосіміляра, клінічні дослідження повинні показати, що у випадку, якщо пацієнти переходять з оригінального препарату на біоаналог, побічних ефектів не буде.
Таким чином, перехід на біоаналог не вимагає схвалення лікаря і пацієнт може прийняти рішення самостійно.
Початкова вартість біосімілярів у США зазвичай на 15 – 35% нижче, ніж вартість оригінального препарату.
У США Semglee схвалений для використання для лікування цукрового діабету першого та другого типів. У всьому світі від обох видів захворювання страждають понад 420 мільйонів дорослих і дітей.
Що треба знати про діабет?Діабет типу 1 і 2 виникає, коли організм не може належним чином сприймати та переробляти глюкозу. Цукор, а саме глюкоза, накопичується в крові та не потрапляє до необхідних клітин, що може призвести до серйозних ускладнень. Обидва типи діабету можуть бути причиною серцево-судинних захворювань, захворювань нирок, зниження зору, неврологічних станів, пошкодження судин та органів.