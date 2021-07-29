У США офіційно схвалили біоаналог інсуліну: він значно дешевший

Біоаналог має ідентичну оригінальному препарату дію, однак його ринкова вартість буде істотно нижче. Американський регулятор FDA схвалив біоаналог інсуліну гларгіну – препарат Semglee компанії Biocon.

Що відомо про новий препарат

Semglee є так званим біосіміляром – аналогом еталонного препарату без будь-яких клінічно значущих відмінностей. Це означає рівну еталонному ефективність і безпеку препарату.

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Щоб отримати статус біосіміляра, клінічні дослідження повинні показати, що у випадку, якщо пацієнти переходять з оригінального препарату на біоаналог, побічних ефектів не буде.

Таким чином, перехід на біоаналог не вимагає схвалення лікаря і пацієнт може прийняти рішення самостійно.

Початкова вартість біосімілярів у США зазвичай на 15 – 35% нижче, ніж вартість оригінального препарату.

Це дуже важливий фактор, який розширює доступність ліків для мільйонів людей з діабетом. Semglee вводиться підшкірно один раз в день.

У США Semglee схвалений для використання для лікування цукрового діабету першого та другого типів. У всьому світі від обох видів захворювання страждають понад 420 мільйонів дорослих і дітей.