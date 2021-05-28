Так, у штаті Огайо оголосили переможців лотереї, яку влаштували серед людей, що вакцинувалися від коронавірусу.

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Розіграш організували, щоб заохотити населення штату активніше робити щеплення.

Переможницею лотереї стала 22-річна Ебігейл Бугенске з передмістя Цинциннаті – вона отримає 1 мільйон доларів. Щоб претендувати на приз, жителям Огайо має бути не менше 18 років.

Раніше підліток Джозеф Костелло також виграв стипендію на навчання в коледжі – цей приз розігрували серед вакцинованих підлітків.

Загалом по 1 мільйону доларів мають отримати ще четверо вакцинованих жителів штату. На участь в лотереї на виграш 1 мільйону встигли зареєструватися 2,7 мільйона людей.

На повну чотирирічну стипендію на навчання в університетах штату Огайо претендують 100 тисяч підлітків.

Губернатор штату Майк Девайн розповів, що вже з 14 по 19 травня темпи вакцинації в Огайо пришвидшилися на 94% серед людей віком від 16 до 17 років, на 46% серед осіб віком 18-19 років і на 55% серед тих, кому від 20 до 49 років.