Експерти занепокоєні тим, що олені можуть бути резервуаром для коронавірусу навіть після того, як COVID-19 стане ендемічним серед людей. Адже таким чином коронавірус з легкістю може мутувати у тварин, а потім знову поширитися на людей.

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Науковці виявили коронавірус приблизно в однієї третини білохвостих оленів в Айові, чиї зразки проаналізували в період з вересня 2020 по січень 2021 року. Інша дослідна група виявила вірус в однієї третини оленів в Огайо.

Ми не очікували виявити такий рівень широко поширеної інфекції,

– наголосив заступник директора Лабораторії діагностики тварин у Пенсільванії Суреш Кучіпуді.

Наразі науковці не знають, чи можуть олені передавати COVID-19 людям. Але цілком ймовірно, що олень може передати вірус людині через проміжного господаря, такого як гризун чи домашню тварину.

Що відомо про коронавірус в оленів