У США Омікрон виявили у диких тварин
Джерело:ScienceAlert
Дослідники з Пенсільванського державного університету виявили Омікрон у близько 20 білохвостих оленів на Статен-Айленді.
Експерти занепокоєні тим, що олені можуть бути резервуаром для коронавірусу навіть після того, як COVID-19 стане ендемічним серед людей. Адже таким чином коронавірус з легкістю може мутувати у тварин, а потім знову поширитися на людей.
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Науковці виявили коронавірус приблизно в однієї третини білохвостих оленів в Айові, чиї зразки проаналізували в період з вересня 2020 по січень 2021 року. Інша дослідна група виявила вірус в однієї третини оленів в Огайо.
Ми не очікували виявити такий рівень широко поширеної інфекції,
– наголосив заступник директора Лабораторії діагностики тварин у Пенсільванії Суреш Кучіпуді.
Наразі науковці не знають, чи можуть олені передавати COVID-19 людям. Але цілком ймовірно, що олень може передати вірус людині через проміжного господаря, такого як гризун чи домашню тварину.
Що відомо про коронавірус в оленів
- 27 серпня в Національній лабораторії ветеринарних служб Міністерства сільського господарства Сполучених Штатів вперше заявили, що у білохвостатих оленів з Огайо виявили коронавірус.
- На початку грудня про спалах коронавірусу серед оленів повідомили й у Канаді.
- Дослідницька група припустила, що білохвості олені заразилися екологічним шляхом – можливо, при вживанні забрудненої води. Дослідження показали, що вірус виділяється з калом людини та присутній у стічних водах.
- У січні 2022 року вдалося підтвердити, що COVID-19 не лише передається оленям від людин, а й поширюється серед самих оленів (їх у США – 30 мільйонів). Річ у тім, що олені подорожують стадами та торкаються носами. Саме це може сприяти поширенню коронавірусу серед цих тварин.