Китай закликали до відповідальності

Текст доповіді опублікував старший республіканець Комітету по закордонних справах Майкл Маккол. Він наголосив, що влада США повинна закликати Китай до відповідальності.

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Зокрема, республіканці вважають, що Конгрес повинен накласти санкції на вчених з уханьської лабораторії, а також на представників Комуністичної партії Китаю.

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У причетності до події звинувачують і зоолога Пітера Дасзака, який представляв США у складі міжнародної групи експертів. Республіканці вважають, що він повинен постати перед судом.

Зверніть увагу! Всесвітня організація охорони здоров'я вимагає контролю над лабораторіями в Китаї, у яких і встановили перші випадки COVID-19. Все для того, щоб з'ясувати походження коронавірусу.

Що відомо про походження COVID-19