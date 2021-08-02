У США опублікували докази витоку COVID-19 з лабораторії Китаю

У Комітеті по закордонних справах США опублікували частину розслідування щодо походження коронавірусу. У доповіді йдеться, що SARS-CoV-2 поширився світом в результаті витоку з Уханського інституту вірусології.

Китай закликали до відповідальності

Текст доповіді опублікував старший республіканець Комітету по закордонних справах Майкл Маккол. Він наголосив, що влада США повинна закликати Китай до відповідальності.

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Зокрема, республіканці вважають, що Конгрес повинен накласти санкції на вчених з уханьської лабораторії, а також на представників Комуністичної партії Китаю.

Деталі

У причетності до події звинувачують і зоолога Пітера Дасзака, який представляв США у складі міжнародної групи експертів. Республіканці вважають, що він повинен постати перед судом.

Що відомо про походження COVID-19

У березні 2021 року ВООЗ оприлюднила доповідь про 4 можливі сценарії появи коронавірусу. Найімовірнішим варіантом вважають передачу вірусу від кажанів до людей через якусь іншу тварину.

Натомість у Державному департаменті США не задоволені результатами розслідування. Попередньо там уже підготувала звіт про походження COVID-19. У ній вказали, що гіпотеза походження вірусу з лабораторії у китайському Ухані правдоподібна, тож її потрібно дослідити ретельніше.

Тим часом Китай припинив співпрацю з ВООЗ щодо дослідження походження вірусу, уряд країни не допустив дослідників організації до деяких об'єктів.