Чим відрізняться штучне молоко

Аналог містить практично повний набір корисних білків і макроелементів оригіналу, при цьому в ньому немає токсинів з навколишнього середовища, харчових алергенів і слідів ліків, які часто є у грудному молоці.

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Крім цього кінцевий продукт є більш поживним і має додаткові речовини, яких немає в натуральному молоці.

Навіть без антитіл поживний і біоактивний склад нашого продукту набагато ближчий до грудного молока, ніж до молочних сумішей. Наш продукт буде підтримувати розвиток імунної системи, мікробіому, процес дозрівання кишківника і розвиток мозку. Суміші на основі коров'ячого молока не можуть це робити в принципі,

– зазначили науковці.

За їхніми словами, велика частина складної структури молока може бути досягнута шляхом відтворення складних взаємин між клітинами, що виробляють його, і умовами, які вони отримують в організмі під час лактації.

Заміна материнського молока

Синтезоване молоко не повною мірою повторює людське, тому його не потрібно замінювати. При цьому штучне молоко є альтернативою для людей, які не в змозі забезпечити дітей натуральним продуктом. Зараз його готують до виходу на ринок і масштабного виробництва.

Продукт може стати альтернативою традиційним молочним сумішам. Це допоможе знизити вуглецевий слід від їхнього виробництва і зменшити кількість пластикових відходів.