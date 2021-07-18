Через це система охорони здоров'я країни зазнає надмірного навантаження. Необхідність допомагати інфікованим штамом Дельта людям фактично паралізує лікарні.

Тим часом Глава МОЗ Великої Британії каже, що інфікувався коронавірусом, хоч був вакцинований

У США оголосили про початок "пандемії нещеплених"

Влада США рішуче закликає до вакцинації проти COVID-19 нещеплених людей. Адже кількість жертв пандемії знову почала зростати. А причиною тому – поширення штаму Дельта.

Ми отримуємо очевидний сигнал: починається пандемія нещеплених,

– заявила директорка центрів профілактики та контролю захворювань (CDC) США Рошель Валенскі.

Упродовж тижня у Сполучених Штатах Америки виявляли в середньому 23,3 тисячі нових випадків хвороби, 2790 людей госпіталізували, а 211 інфікованих – помирали. За даними CDC, захворюваність у країні зросла на 70%.

"Майже всі випадки госпіталізації й смерті – це саме невакциновані люди", – наголосив координатор програм боротьби з пандемією Білого дому Джефф Зієнтс.

– наголосив координатор програм боротьби з пандемією Білого дому Джефф Зієнтс. Загалом же з нових хворих 80% інфіковані штамом Дельта.

Також фахівці системи охорони здоров'я США свідчать, що американські лікарні переповнені.

У деяких зафіксували взагалі рекордну кількість пацієнтів з коронавірусом за весь час пандемії.

Але навіть якщо у лікарні не так багато людей з COVID-19, медики все одно перевантажені.

Адже зараз намагаються закрити прогалини з операціями та іншими процедурами, які не могли проводити через попередню хвилю коронавірусу.

Я бачу це як війну. Питання тільки в тому, скільки ще вистачить сил залишатися на передовій,

– підсумував доктор Марк Розенберг.

Зауважимо, станом на липень 2021 року за офіційними даними американських медиків у США захищеними проти COVID-19 є приблизно 48% населення.

До слова В Україні зробили уже 4 мільйони щеплень проти COVID-19: деталі