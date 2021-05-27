Віктор Ляшко зустрівся з тимчасово повіреною у справах США Крістіною Квін, директором Всесвітнього підрозділу з ВІЛ СНІД в Україні, директором українського офісу Центру контролю та профілактики захворювань США, Езрою Барзілай та партнерами міжнародної місії USAID в Україні – Джеймсом Хоупом, Беном Зіннером та Паолою Павленко.

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Обговорили спільну співпрацю в боротьбі з пандемією COVID-19, питання вакцинації в Україні та стратегічні напрямки роботи у сфері охорони здоров’я,

– написав Віктор Ляшко.

Український міністр у ході розмови наголосив, що його пріоритетом є отримання вакцини проти COVID-19 для здійснення вакцинації усіх бажаючих до кінця 2021 року, зокрема, щеплення щонайменше 5 мільйонів українців до кінця літа.

"Також поділилися баченням розвитку біокластерів, зокрема можливості трансферу технологій імунобіологічних препаратів, не обмежуючись лише вакцинами від COVID-19. Принагідно запевнив міжнародних партнерів у відкритості та транспаретності ведення політики Міністерства охорони здоров’я України та поділився планами у напрямку продовження медичного реформування галузі", – додав Ляшко.

Очільник МОЗ подякував американським партнерам за зустріч.

"Ми маємо намір поглиблювати наше партнерство у сфері охорони здоров’я", – зазначив він.