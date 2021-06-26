У США після укусу комара у чоловіка виявили рідкісну інфекцію: які симптоми

У США після укусу комара 60-річний чоловік заразився рідкісною хворобою, яка вражає центральну нервову систему й може призводити до смерті.

У чоловіка раптово почалася лихоманка, з'явилися неврологічні порушення, згодом його госпіталізували.

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Медики встановили, що у чоловіка вірус Джеймстаун-Каньйон – рідкісне інфекційне захворювання, яке переважно поширюють комарі в США і Канаді. Інфекцію комарі переносять від оленів або інших диких тварин.

Водночас медичну допомогу пацієнту надали вчасно, наразі його вже виписали з лікарні в центр довгострокової реабілітації.

Що треба знати про інфекцію

За інформацією Центру по контролю і профілактиці захворювань (CDC), симптомами зараження вірусом Джеймстаун-Каньйон є:

гарячка,

головний біль,

втома,

кашель,

біль у горлі,

нежить.

Вакцини або ліків для лікування цього вірусу не існує.

Органи охорони здоров'я Нью-Джерсі кажуть, що здебільшого хвороба протікає безсимптомно або в легкій формі, але трапляється, коли вірус може зачепити центральну нервову систему людини.

Якщо хвороба протікає важко, може знадобитися госпіталізація, деякі випадки зараження закінчуються смертю.