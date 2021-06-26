У США після укусу комара у чоловіка виявили рідкісну інфекцію: які симптоми
Джерело:Fox News
У США після укусу комара 60-річний чоловік заразився рідкісною хворобою, яка вражає центральну нервову систему й може призводити до смерті.
У чоловіка раптово почалася лихоманка, з'явилися неврологічні порушення, згодом його госпіталізували.
До теми Дефіцит омега-3 на третину збільшує ризик ранньої смерті
Медики встановили, що у чоловіка вірус Джеймстаун-Каньйон – рідкісне інфекційне захворювання, яке переважно поширюють комарі в США і Канаді. Інфекцію комарі переносять від оленів або інших диких тварин.
Водночас медичну допомогу пацієнту надали вчасно, наразі його вже виписали з лікарні в центр довгострокової реабілітації.
Що треба знати про інфекцію
За інформацією Центру по контролю і профілактиці захворювань (CDC), симптомами зараження вірусом Джеймстаун-Каньйон є:
- гарячка,
- головний біль,
- втома,
- кашель,
- біль у горлі,
- нежить.
Органи охорони здоров'я Нью-Джерсі кажуть, що здебільшого хвороба протікає безсимптомно або в легкій формі, але трапляється, коли вірус може зачепити центральну нервову систему людини.
Якщо хвороба протікає важко, може знадобитися госпіталізація, деякі випадки зараження закінчуються смертю.