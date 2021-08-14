Щонайменше 74 людини отримали позитивний результат тесту на коронавірус. Це – найбільша з квітня кількість випадків, зафіксованих на острові.

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Сотні людей відвідали вечірку до день народження Обами. У його садибі в Едгартауні. зібралися гості з усієї країни. У колишнього президента США звернули увагу на те, що гості та персонал робили тест на COVID-19, перш ніж потрапити на свято. Проте, зважаючи на особливості поширення штаму Дельта, місцеві мешканці вважають такі заходи недостатніми.

Зазначимо, що вечірку відвідали приблизно 300 – 400 людей. Раніше прессекретарка Обами повідомляла, що саме через поширення Дельти екс-президент з дружиною вирішили скоротити кількість гостей на заході. Святкування, за її словами, мали відвідати лише члени сім'ї та близькі друзі.

Що каже місцева влада

Водночас місцеві чиновники у сфері охорони здоров'я наголосили, що наразі ще рано говорити про те, чи сприяла ця вечірка зростанню кількості випадків захворювання на острові. Мовляв, наразі невідомо про конкретні випадки, пов'язані саме зі святкуванням в Обами. Єдиний спосіб з'ясувати це – комплексно відстежити усі контакти.

Зверніть увагу! За 7 днів до вечірки на острові зареєстрували 48 нових випадків зараження – вдвічі більше, нж попереднього тижня. Відтоді кількість хворих щодня зростала.