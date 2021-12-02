У США планують розпочати термінову кампанію з вакцинації: чому такий поспіх

У четвер, 2 грудня, президент США Джо Байден має намір розпочати нову термінову кампанію для американців з вакцинації. Мовиться про отримання бустерних щеплень від COVID-19.

Бустерні щеплення у США

Це пов'язано з планами щодо боротьби з новим штамом коронавірусу Омікрон. Адміністрація Байдена вважає, що використання бустерних уколів найефективніший засіб боротьби з COVID-19 цієї зими.

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Медичні експерти кажуть, що бустери забезпечують покращений і триваліший захист від COVID-19, зокрема від нових варіантів. Однак, як вже існуючі препарати впливають на новий штам Омікрон – поки невідомо. У ЄС повідомили, що все ж вони, ймовірно, певний рівень захисту таки нададуть.

Наразі приблизно 100 мільйонів американців мають право на бустери, відповідно до поточної політики США. Зараз майже 42 мільйонів американців отримали ревакцинацію. Приблизно половина з них – люди похилого віку.

План Байдена

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні також планують проводити щеплення бустерною дозою вакцин проти COVID-19. Зокрема, він наголосив, що українське МОЗ діє згідно з рекомендаціями ВООЗ. Вони вказують на те, що робити бустерні дози варто після того, як стандартний курс вакцинації отримає якомога більше населення.

За словами президента США, майбутня стратегія боротиметься з вірусом "не за допомогою обмежень або заборон, а за допомогою більш поширених вакцинацій, бустерів, тестування".

План включає вимогу до приватних страховиків покривати вартість тестів на COVID-19 вдома та посилити вимоги до тестування для людей, які в'їжджають до США, незалежно від їхнього статусу щеплення.

Що таке бустерна вакцинація Бустерну дозу можуть потребувати всі люди, які пройшли вакцинацію, у яких після певного часу знизиться імунна відповідь до коронавірусу. Її вводять через пів року після вакцинації, тоді як додаткову дозу – через 28 днів.



Чому важливо вакцинуватись / Інфографіка 24 каналу