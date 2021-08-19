В США зросла захворюваність на коронавірус

Байден нагадав, що більшість госпіталізація і смертей припадає на тих, хто ще не зробив щеплення. Він також зазначив, що США прискорюються темпи вакцинації від COVID-19.

До теми Ганьба людства: у ВООЗ виступили проти COVID-вакцинації трьома дозами у США

Я тільки що провів тривалу нараду з моєю командою по COVID. Останні дані підтверджують, що ми всі ще перебуваємо в стані "пандемії нещеплених,

– заявив президент.

Водночас Байден зазначив, що є і хороша новина: все більше людей отримують щеплення.

За його словами, в цілому, кількість щотижневих щеплень зросла більш ніж на 80% у порівнянні з тим, що було місяць тому.

Увага! У США повністю вакцинували від коронавірусу половину населення. Серед літніх людей 80,7% зробили по два уколи препарату від коронавірусу.

Статистика COVID-19 в США