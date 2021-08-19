В США почалася "пандемія нещеплених": Байден про захворюваність на COVID-19

Президент США Джо Байден вважає, що в країні почалася епідемія коронавірусу серед тих, хто не отримав щеплення.

В США зросла захворюваність на коронавірус

Байден нагадав, що більшість госпіталізація і смертей припадає на тих, хто ще не зробив щеплення. Він також зазначив, що США прискорюються темпи вакцинації від COVID-19.

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Я тільки що провів тривалу нараду з моєю командою по COVID. Останні дані підтверджують, що ми всі ще перебуваємо в стані "пандемії нещеплених,

– заявив президент.

Водночас Байден зазначив, що є і хороша новина: все більше людей отримують щеплення.

За його словами, в цілому, кількість щотижневих щеплень зросла більш ніж на 80% у порівнянні з тим, що було місяць тому.

Статистика COVID-19 в США

За останній місяць кількість хворих на коронавірус збільшилася в кілька разів.

Зокрема, за минулу добу, зокрема, в США зафіксували 158 127 нових випадків, 1055 людей померли.

Від початку пандемії у США коронавірус діагностували у понад 37 мільйонів людей, щонайменше 623 тисячі – стали жертвами пандемії.