У США почали продавати маски для обличчя з запахом геніталій
Під час пандемії з'явився новий фетиш – маска для обличчя з запахом вагіни. Популярні також засоби індивідуального захисту з ароматами ануса, грудей, ніг і сечі.
Джерело:Vice
Ціна таких масок
Маски з ароматом вагіни коштують від 5 до 250 доларів. Більшість з них можна купити за 15 доларів. Найпоширеніші – одноразові хірургічні, але можна знайти й тканинні маски з візерунками.
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Чому люди це купують
Я думаю, мої маски подобаються людям, бо вони можуть насолоджуватися фетишем поза домом. Це маленький секрет, який знають тільки вони, це ризиковано і кумедно. Особисто мене збуджує те, що маска, яка побувала у мене в трусиках або туфлях, тепер надіта на чиєсь обличчя,
– розповіла одна з "виробників" таких масок.
Інша дівчина вважає, що її клієнтам подобається елемент публічної гри. "Чарівність в тому, що вони можуть прямо, відкрито і публічно розділити зі мною щось дуже особисте та інтимне", – сказала вона.
Дівчина з ніком Laceysniffs розповіла, що за кілька місяців продала чотири маски. На дві з них вона помочилася, одна була з запахом ануса, ще одна – з запахом ніг.
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