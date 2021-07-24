США подарували Грузії пів мільйона доз вакцини Pfizer: відео

США ухвалили рішення подарувати Грузії сотні тисяч доз вакцини проти COVID-19. Препарат від компанії Pfizer/BioNTech прибув до країни 24 липня.

Про це рішення уряду Сполучених Штатів раніше повідомляв грузинський прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі. Відповідно заяву він зробив близько тижня тому, 17 липня.

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Грузія отримала Pfizer

Пів мільйона доз вакцини від компанії Pfizer/BioNTech вирушили до Грузії та прибули у суботу, 24 липня.

Раніше речниця Білого дому Джен Псакі наголошувала, що США передали 22 мільйони препаратів іншим країнам, серед яких і Грузія. Вона назвала цю кількість рекордною.

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Що цьому передувало

У березні Джо Байден заявив, що США готові поділитися вакцинами від коронавірусу, якщо під час імунізації населення утвориться надлишок

У травні він сказав, що до кінця червня 2021 року вони відправлять 80 мільйонів доз вакцин, щоб допомогти країнам, які борються з пандемією.

Масові щеплення проти COVID-19 у світі почалися наприкінці 2020 року. У Грузії отримала укол від інфекції 391 тисяча людей – 5,3% населення.

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