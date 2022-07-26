США подарували Україні пів мільйона доз вакцин проти COVID-19
Джерело:Department of State
Сполучені Штати Америки подарують українцям близько пів мільйона доз вакцини проти коронавірусу.
Про це оголосили в Державному департаменті Сполучених Штатів Америки 25 липня.
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Вакцини проти коронавірусу від США
Сьогодні США передали Україні близько 500 000 доз вакцини від COVID-19. Ми пишаємося тим, що підтримуємо Україну у боротьбі з COVID-19,
– йдеться в повідомленні.
Посольство Сполучених Штатів додало, що їхня країна непохитно підтримує Україну.
"Цей вантаж продемонстрував, що ми непохитні у своїй відданості підтримці народу України в умовах глобальної пандемії COVID-19 в той час, як росія веде свою неспровоковану війну, поглиблюючи цю та інші кризи в галузі охорони здоров’я та безпеки", – повідомили дипломати.
Водночас не уточнюється, яку вакцину вирішили передати нашій країні. В Україні вже застосовували американські вакцини Pfizer та Moderna.
Раніше Міністерство охорони здоров'я України рекомендувало робити другу бустерну вакцинацію проти COVID-19. Щеплення можуть отримати людям віком від 60 років, а також люди віком 18 – 59 років із хворобами, які підвищують ризик важкого перебігу COVID-19.
Також в МОЗ зазначили, що минулого тижня відбулося суттєве зростання кількості випадків захворювання на коронавірус, тому важливо дотримуватися профілактичних заходів та робити бустерні щеплення.