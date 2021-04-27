Наразі невідомо, у які саме країни Вашингтон відправить вакцину. Про це повідомив головний радник Білого дому щодо боротьби з COVID-19 Енді Славітт.
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США виділять 60 мільйонів доз AstraZeneca іншим країнам, коли вони будуть доступні,
– заявив Славітт.
Водночас він не уточнив, коли саме це відбудеться.
Напередодні прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі казала, що у США немає потреби використовувати AstraZeneca в боротьбі з COVID в наступні кілька місяців. Все тому, що в країні вже дозволені і доступні у великих кількостях 3 інші вакцини.
Головне про вакцинацію у США
- У Штатах схвалили три вакцини проти коронавірусу – від компаній Pfizer/BioNTech, Moderna і Johnson & Johnson.
- Препарат від AstraZeneca перебуває на етапі перевірки регулятором. Однак країна вже уклала контракт із виробником на 300 мільйонів доз.
- За даними Bloomberg, щонайменше 42,5% населення США отримали одну дозу вакцини, а 28,9% — дві дози. Загалом у країні зробили понад 230 мільйонів щеплень.
- Зауважимо, раніше виробництво вакцини AstraZeneca у США припиняли. Все тому, що на заводі випадково змішали компоненти двох різних препаратів.