США поділяться з іншими країнами 60 мільйонами доз вакцини AstraZeneca

27 квітня 2021 , 00:51
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Джерело:

Інтерфакс-Україна

Адміністрація президента США Джо Байдена виділить 60 мільйонів доз вакцини AstraZeneca іншим країнам. Це відбудеться тоді, коли препарат стане доступним.

Наразі невідомо, у які саме країни Вашингтон відправить вакцину. Про це повідомив головний радник Білого дому щодо боротьби з COVID-19 Енді Славітт.

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США виділять 60 мільйонів доз AstraZeneca іншим країнам, коли вони будуть доступні,
– заявив Славітт.

Водночас він не уточнив, коли саме це відбудеться.

Напередодні прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі казала, що у США немає потреби використовувати AstraZeneca в боротьбі з COVID в наступні кілька місяців. Все тому, що в країні вже дозволені і доступні у великих кількостях 3 інші вакцини.

Зверніть увагу! Адміністрація Байдена раніше заявляла, що в її пріоритеті – вакцинація американців. Лише після цього Вашингтон думатиме про інші країни. Однак останнім часом епідеміологічна ситуація в країні значно покращилася.

Головне про вакцинацію у США

  • У Штатах схвалили три вакцини проти коронавірусу – від компаній Pfizer/BioNTech, Moderna і Johnson & Johnson.
  • Препарат від AstraZeneca перебуває на етапі перевірки регулятором. Однак країна вже уклала контракт із виробником на 300 мільйонів доз.
  • За даними Bloomberg, щонайменше 42,5% населення США отримали одну дозу вакцини, а 28,9% — дві дози. Загалом у країні зробили понад 230 мільйонів щеплень.
  • Зауважимо, раніше виробництво вакцини AstraZeneca у США припиняли. Все тому, що на заводі випадково змішали компоненти двох різних препаратів.
Автор: Софія Мінджоса