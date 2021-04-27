США поділяться з іншими країнами 60 мільйонами доз вакцини AstraZeneca

Адміністрація президента США Джо Байдена виділить 60 мільйонів доз вакцини AstraZeneca іншим країнам. Це відбудеться тоді, коли препарат стане доступним.

Наразі невідомо, у які саме країни Вашингтон відправить вакцину. Про це повідомив головний радник Білого дому щодо боротьби з COVID-19 Енді Славітт.

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США виділять 60 мільйонів доз AstraZeneca іншим країнам, коли вони будуть доступні,

– заявив Славітт.

Водночас він не уточнив, коли саме це відбудеться.

Напередодні прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі казала, що у США немає потреби використовувати AstraZeneca в боротьбі з COVID в наступні кілька місяців. Все тому, що в країні вже дозволені і доступні у великих кількостях 3 інші вакцини.