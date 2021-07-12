Про це повідомив головний інфекційний лікар країни Ентоні Фаучі. Водночас додав, що в майбутньому уряд США може змінити рекомендації.

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Враховуючи ту інформацію, яку ми отримали від FDA, ми не повинні давати людям третій укол препарату (бустерна вакцина),

– сказав він в інтерв'ю CNN.

Дослідження тривають

За його словами, американські вчені продовжують вивчати, чи потрібна третя доза.

Напередодні стало відомо, що представники фармкомпанії Pfizer найближчими днями можуть оголосити чиновникам уряду США про необхідність введення третьої дози вакцини від COVID-19 для більш стійкого імунітету.

Що відомо про бустерну вакцину

Результати досліджень показали, що бустерна доза Pfizer, яку вводили через 6 місяців після другого щеплення, збільшує кількість антитіл в 5 – 10 разів у порівнянні з першими двома ін'єкціями.

Крім того, фармацевтична компанія оголосила, що в серпні почне випробовувати бустерну дозу для боротьби зі штамом коронавірусу Дельта, який вважається більш заразним.

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