Вакцинація проти коронавірусу: США анонсували нову допомогу Україні

Джерело:Посольство США в Україні
Сполучені штати Америки планують надати нову допомогу Україні. Стосуватимуться вона отримання та розповсюдження вакцин проти COVID-19.
Таку заяву зробила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. За її словами, США спрятимуть, аби вакцинація в Україні пройшла успішно.
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Диплоамтка підкреслила, що найближчим часом в Україні відбудеться масове розгортання вакцин. І це надзвичайно складний, проте амбіційний процес.
З радістю повідомляю, що Сполучені Штати нададуть нову підтримку для отримання та розподілу перших 117 тисяч доз вакцини Pfizer, які доправлять до України в межах програми COVAX,
– зауважила Квін.
Вона додала, що завдяки цій новій допомозі органи охорони здоров’я України зможуть забезпечити безпечне зберігання та транспортування вакцини за надзвичайно низьких температур, необхідних для препарату від Pfizer.
"Оскільки державний сектор охорони здоров’я не має необхідних технічних потужностей для зберігання вакцини за таких низьких температур, Україна потребувала підтримки для того, щоб дуже швидко організувати логістику", – підкреслила диппредставниця США.Зауважимо! Допомога Агентства США з міжнародного розвитку USAID дозволить укласти контракти з логістичною фірмою на підтримку МОЗ щодо отримання, зберігання та транспортування перших доз вакцини по всій країні.
Україна отримала понад 48 мільйонів доларів. Ці гроші мали піти на:
Також США співпрацюють із Україною у боротьбі з туберкульозом, ВІЛ, задля підтримки реформи охорони здоров’я, програм щодо психічного здоров’я та інвалідності.
Це не найбільший внесок на сьогодні, але він – здійснений у переломний момент. Він базується на нашому багаторічному партнерстві з Україною. Ми – раді, що нам вдалось швидко мобілізувати ресурси з цих поточних програм для задоволення цієї конкретної та нагальної потреби,
– підсумувала Квін.
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Як відбуватиметься вакцинація в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу