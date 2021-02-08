Вакцинація проти коронавірусу: США анонсували нову допомогу Україні

Сполучені штати Америки планують надати нову допомогу Україні. Стосуватимуться вона отримання та розповсюдження вакцин проти COVID-19.

Таку заяву зробила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. За її словами, США спрятимуть, аби вакцинація в Україні пройшла успішно.

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Деталі заяви Квін

Диплоамтка підкреслила, що найближчим часом в Україні відбудеться масове розгортання вакцин. І це надзвичайно складний, проте амбіційний процес.

З радістю повідомляю, що Сполучені Штати нададуть нову підтримку для отримання та розподілу перших 117 тисяч доз вакцини Pfizer, які доправлять до України в межах програми COVAX,

– зауважила Квін.

Вона додала, що завдяки цій новій допомозі органи охорони здоров’я України зможуть забезпечити безпечне зберігання та транспортування вакцини за надзвичайно низьких температур, необхідних для препарату від Pfizer.

"Оскільки державний сектор охорони здоров’я не має необхідних технічних потужностей для зберігання вакцини за таких низьких температур, Україна потребувала підтримки для того, щоб дуже швидко організувати логістику", – підкреслила диппредставниця США.

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Допомога Агентства США з міжнародного розвитку USAID дозволить укласти контракти з логістичною фірмою на підтримку МОЗ щодо отримання, зберігання та транспортування перших доз вакцини по всій країні.

Україна отримала понад 48 мільйонів доларів. Ці гроші мали піти на:

підтримку системи охорони здоров’я,

забезпечення захисними засобами,

допомогу малим і середнім підприємствам, які постраждали від пандемії,

боротьбу з дезінформацією про вірус,

підтримку інших державних ініціатив.

Також США співпрацюють із Україною у боротьбі з туберкульозом, ВІЛ, задля підтримки реформи охорони здоров’я, програм щодо психічного здоров’я та інвалідності.

Це не найбільший внесок на сьогодні, але він – здійснений у переломний момент. Він базується на нашому багаторічному партнерстві з Україною. Ми – раді, що нам вдалось швидко мобілізувати ресурси з цих поточних програм для задоволення цієї конкретної та нагальної потреби,

– підсумувала Квін.

Зверніть увагу В Україні з'явиться платформа для запису на щеплення до початку масової вакцинації, – Зеленський

Вакцинація в Україні: кортко

5 лютого МОЗ отримав підтвердження про постачання 12 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу Мовиться про препарати виробництва AstraZeneсa і Novavах. Постачання буде з лютого 2021 року.

проти коронавірусу Мовиться про препарати виробництва AstraZeneсa і Novavах. Постачання буде з лютого 2021 року. Сама ж вакцинація в Україні має сартувати 15 лютого . Однак у разі форс-мажорних обставин дату можуть змістити на пізніший час.

. Однак у разі форс-мажорних обставин дату можуть змістити на пізніший час. Уряд підготував план компанії вакцинації населення. "Дорожня карта" складається з 5 етапів. Спершу українців щеплюватимуть препаратом від Pfizer-BioNTech, згодом країна отримає вакцину від AstraZeneca.

згодом країна отримає вакцину від За прогнозами очільника МОЗ Максима Степанова, до кінця місяця мають вакцинувати 500 тисяч українців.

На першому етапі вакцинацію пройдуть працівники мобільних бригад, медики , які працюють із пацієнтами з COVID-19, персонал лабораторій, які тестують на COVID-19, бригади екстреної меддопомоги.

, які працюють із пацієнтами з COVID-19, персонал лабораторій, які тестують на COVID-19, бригади екстреної меддопомоги. Водночас вакцинація має стати обов'язковою для людей певних професій. Насамперед мовиться про людей, які є держслужбовцями.



Як відбуватиметься вакцинація в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу