Мовиться про так звану долинну або каліфорнійську лихоманку. Це захворювання викликають два види грибків з роду Coccidioides.

До теми Новий максимум за всю пандемію: Росія знову б'є рекорди за кількістю смертей

Зазвичай вони живуть в ґрунті, але їхні спори можуть потрапляти в легені й викликати цілий ряд неприємних симптомів:

кашель,

озноб

нічну пітливість.

Хвороба має невисоку летальність. Але її симптоми доволі неприємні. У важких випадках хвороба переходить на шкіру та інші органи й вимагає серйозного лікування. 1% заражених врятувати не вдається.

Найчастіше від долинної лихоманки страждають фермери, дорожні робітники й пожежники, які працюють на відкритому повітрі. Але найбільш небезпечний цей грибок для дітей, вагітних і ВІЛ-інфікованих. Крім того, уразливі афроамериканці й нащадки філіппінців.

Грибок шириться країною

Випадки долинної лихоманки – часте явище для сухих та спекотних штатів. Але в поточному столітті територія поширення цієї хвороби збільшиться більш ніж удвічі. І причина цьому – глобальне потепління.

Дослідники з Каліфорнійського університету в Ірвайні вивчили температурні переваги грибків і порівняли їх з кліматичними моделями.

Згідно з підрахунками, до 2100 року хвороба пошириться по всьому заходу США. Число порушених штатів виросте з 12 до 17, а щорічна кількість хворих збільшиться в півтора раза.

Перші ознаки прийдешніх змін можна побачити вже нині – число випадків долинної лихоманки неухильно зростає в останні роки.