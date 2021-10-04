Мовиться про так звану долинну або каліфорнійську лихоманку. Це захворювання викликають два види грибків з роду Coccidioides.
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Зазвичай вони живуть в ґрунті, але їхні спори можуть потрапляти в легені й викликати цілий ряд неприємних симптомів:
- кашель,
- озноб
- нічну пітливість.
Хвороба має невисоку летальність. Але її симптоми доволі неприємні. У важких випадках хвороба переходить на шкіру та інші органи й вимагає серйозного лікування. 1% заражених врятувати не вдається.
Найчастіше від долинної лихоманки страждають фермери, дорожні робітники й пожежники, які працюють на відкритому повітрі. Але найбільш небезпечний цей грибок для дітей, вагітних і ВІЛ-інфікованих. Крім того, уразливі афроамериканці й нащадки філіппінців.
Грибок шириться країною
Випадки долинної лихоманки – часте явище для сухих та спекотних штатів. Але в поточному столітті територія поширення цієї хвороби збільшиться більш ніж удвічі. І причина цьому – глобальне потепління.
Дослідники з Каліфорнійського університету в Ірвайні вивчили температурні переваги грибків і порівняли їх з кліматичними моделями.
Перші ознаки прийдешніх змін можна побачити вже нині – число випадків долинної лихоманки неухильно зростає в останні роки.