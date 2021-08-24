У FDA заявили, що вакцина Pfizer "відповідає високим стандартам безпеки, ефективності та виробничої якості". Раніше препарат був схвалений лише для використання в надзвичайних умовах.

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Що дасть повне схвалення вакцини

Американські урядовці вважають, що це збільшить довіру до щеплень й створить в країні підґрунтя для введення вимог вакцинації з боку роботодавців та організацій.

Хоча мільйони людей безпечно отримали щеплення від COVID-19, нам відомо, що для декого схвалення вакцини з боку FDA може додатково посилити довіру до щеплення,

– заявила представниця FDA Дженет Вудкок.

Тим часом прессекретар Пентагону Джон Кірбі вже заявив, що щеплення вакциною Pfizer-BioNTech може стати обов'язковим в американській армії. За його словами, після рішення FDA відомство готується випустити оновлене керівництво, щоб весь особовий склад Збройних сил був вакцинований Pfizer.

Реакція Байдена

Президент США Джо Байден підтримав рішення FDA. Він зауважив, що це ще одна гарантія безпечності та ефективності вакцини.

FDA офіційно затвердила вакцину Pfizer від COVID - 19 хоча всі три вакцини від коронавірусу відповідали суворим стандартам FDA в умовах надзвичайної ситуації, це схвалення FDA повинно дати додаткову впевненість в тому, що ця вакцина безпечна і ефективна,

– написав Байден у фейсбуці.

Президент також заявив, що рішення відомства – сигнал для нещеплених американців вакцинуватися якомога швидше.