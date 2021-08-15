Серед літніх людей 80,7% зробили по два уколи препарату від коронавірусу. Про це свідчать дані Центрів контролю та запобігання захворювань.

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Майже 200 мільйонів отримали першу дозу

У США першу дозу вакцини отримали 197 685 48 жителів (або 59,5% від загальної кількості мешканців).

Щеплення роблять препаратами від Moderna і Pfizer (вони передбачають введення двох доз) та Johnson & Johnson (одна доза).

Цікаво, Джо Байден раніше заявляв, що у планах перебороти COVID-19 до 4 липня – Дня незалежності.



У США повністю вакцинували половину населення / Скриншот з сайту CDC.GOV