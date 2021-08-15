У США повністю вакцинували від коронавірусу половину населення

У Сполучених Штатах станом на 15 серпня повністю вакцинували проти COVID-19 половину населення. Це означає, що дві дози щеплення отримали 168 090 925 громадян.

Серед літніх людей 80,7% зробили по два уколи препарату від коронавірусу. Про це свідчать дані Центрів контролю та запобігання захворювань.

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Майже 200 мільйонів отримали першу дозу

У США першу дозу вакцини отримали 197 685 48 жителів (або 59,5% від загальної кількості мешканців).

Щеплення роблять препаратами від Moderna і Pfizer (вони передбачають введення двох доз) та Johnson & Johnson (одна доза).

Цікаво, Джо Байден раніше заявляв, що у планах перебороти COVID-19 до 4 липня – Дня незалежності.



У США повністю вакцинували половину населення / Скриншот з сайту CDC.GOV

Серед нових хворих велика кількість невакцинованих людей, а також дітей.

Ситуація з коронавірусом у США: що відомо

захворіли – 37 435 835 осіб;

одужали – 30 144 609 пацієнтів;

померли – 637 439 громадян.