В американському Бостоні прибиральник випадково знищив 1 900 доз вакцини від COVID компанії Moderna. Це сталося після того, як він відключив холодильник, в якому вони зберігалися.

Співробітники лікарні виявили, що морозильна з вакциною не працює. В результаті 1 900 доз зіпсувались, пише ABC News.

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За даними Центру з контролю і профілактиці захворювань, вакцина надходить в лікарні в замороженому вигляді при температурі від -26 до -20. Потім її можна зберігати в холодильнику при температурі від +2 до +7 протягом 30 днів, перш ніж флакони будуть проколоті.

В клініці уточнили, що біля морозильної камери виявили дріт з вилкою, яку від'єднав прибиральник і залишив холодильник відключеним. Також повідомляється, що зараз з'ясовують, чому не спрацювала сигналізація.

Що відомо про вакцину від Moderna