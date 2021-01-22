У США прибиральник знищив майже 2000 доз вакцини
В американському Бостоні прибиральник випадково знищив 1 900 доз вакцини від COVID компанії Moderna. Це сталося після того, як він відключив холодильник, в якому вони зберігалися.
Співробітники лікарні виявили, що морозильна з вакциною не працює. В результаті 1 900 доз зіпсувались, пише ABC News.
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За даними Центру з контролю і профілактиці захворювань, вакцина надходить в лікарні в замороженому вигляді при температурі від -26 до -20. Потім її можна зберігати в холодильнику при температурі від +2 до +7 протягом 30 днів, перш ніж флакони будуть проколоті.
В клініці уточнили, що біля морозильної камери виявили дріт з вилкою, яку від'єднав прибиральник і залишив холодильник відключеним. Також повідомляється, що зараз з'ясовують, чому не спрацювала сигналізація.
Що відомо про вакцину від Moderna
- Це двокомпонентна вакцина, яку вводять двічі з інтервалом 28 днів після першої ін'єкції.
- Ефективність препарату проти хвороби становить 94,1%, а проти важкої форми коронавірусу – 100%.
- Раніше вакцина була занадто складною для зберігання. Але вченим вдалося збільшити її термін придатності при температурі від 2° до 8°C.
- Загалом препарат може зберігатися до 6 місяців у медичних морозильних камерах, 30 днів у побутових холодильниках та навіть при кімнатній температурі, але лише до 12 годин.
- Вакцина від Moderna є найдорожчою. Одна доза коштує від 27 до 37 доларів. Кінцева вартість препарату залежить від розміру партії, яку хотітиме замовник.
- Раніше вакцина отримала схвалення у США та Канаді.
- Також вакцину схвалили у ЄС.
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