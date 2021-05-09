У США пригальмують розповсюдження COVID-вакцин: причина

Штати просять адміністрацію Байдена надіслати їм лише частину з виділених вакцин. Попри наявність великої кількості препаратів, у США проблема – інтерес громадян до вакцинації сильно ослаб.

Минулого тижня на регіональних складах залишилися сотні тисяч доз. Тож цього тижня штати звернулися до федерального уряду з проханням притримати розповсюдження COVID-вакцин країною.

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Федеральний уряд розподіляє вакцини від коронавірусу по кожному штату в залежності від чисельності населення, а потім штати самі вирішують, скільки доз вони хочуть замовляти щотижня.

Раніше штати замовляли повний розподіл й навіть вимагали додаткові партії. Але тепер вони скорочують кількість запитів.

Цього тижня в адміністрації Байдена оголосили, що якщо якийсь штат не зможе використати всю виділену для нього кількість вакцин, адміністрація перенесе надлишки в інший штат, який цього потребує. Також Байден заявив що США поділиться всім національним запасом доз AstraZeneca з країнами світу після перевірки препарату на безпечність.

Величезна пропозиція та скорочення попиту висвітили величезну нерівність під час пандемії. У той час, які такі країни, як Індія, страждають від катастрофічного поширення вірусу, а інші країни взагалі не мають доз, такі багаті країни, як США, мають вдосталь вакцин. Захворюваність та смертність різко скорочуються, але люди втрачають інтерес до вакцинації.

Вакцинація у США: що відомо

Джерело: Мінфін