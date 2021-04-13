Управління з санітарного нагляду за якістю медикаментів (FDA) і Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) рекомендували призупинити використання вакцини Johnson & Johnson через випадки утворення тромбів.

Так, у шести реципієнтів вакцини протягом двох тижнів після вакцинації проти коронавірусу утворилися тромби. Всі ці пацієнти – жінки віком від 18 до 48 років.

Читайте також Виплати медикам, які отримали інвалідність після COVID-19, практично зупинилися

На жаль, одна жінка померла, іншу госпіталізували в критичному стані.

В цей час ці побічні ефекти вкрай рідкісні,

– йдеться у повідомленні.

Станом на 13 квітня у США майже сім мільйонів людей вакциновано препаратом компанії Johnson & Johnson.

Федеральні агентства охорони здоров'я США припиняють використання цієї вакцини і закликають владу всіх штатів наслідувати їхній приклад до закінчення розслідування випадків утворення тромбів.

Що відомо про вакцину Johnson & Johnson

Ефективність вакцини становить 66%. Виготовляє препарат бельгійська компанія Janssen. Вважається, що через 14 днів після вакцинації вона з імовірністю 77% рятує від важкого перебігу захворювання, а через 28 днів цей захист зростає до 85%.

Дані взяті з BBC

До слова, у третій фазі клінічних випробувань взяла участь 39 321 людина у Південній Африці, Мексиці, США та деяких країнах Південної Америки. 19 630 учасників отримали вакцину, решта — плацебо.

Під час дослідження не виявили серйозних побічних ефектів.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу