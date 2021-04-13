У США припиняють вакцинацію препаратом Johnson & Johnson через випадки тромбозу

Джерело:The New York Times
Управління з санітарного нагляду за якістю медикаментів (FDA) і Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) рекомендували призупинити використання вакцини Johnson & Johnson через випадки утворення тромбів.
Так, у шести реципієнтів вакцини протягом двох тижнів після вакцинації проти коронавірусу утворилися тромби. Всі ці пацієнти – жінки віком від 18 до 48 років.
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На жаль, одна жінка померла, іншу госпіталізували в критичному стані.
В цей час ці побічні ефекти вкрай рідкісні,
– йдеться у повідомленні.
Станом на 13 квітня у США майже сім мільйонів людей вакциновано препаратом компанії Johnson & Johnson.
Федеральні агентства охорони здоров'я США припиняють використання цієї вакцини і закликають владу всіх штатів наслідувати їхній приклад до закінчення розслідування випадків утворення тромбів.
Ефективність вакцини становить 66%. Виготовляє препарат бельгійська компанія Janssen. Вважається, що через 14 днів після вакцинації вона з імовірністю 77% рятує від важкого перебігу захворювання, а через 28 днів цей захист зростає до 85%.
Дані взяті з BBC
До слова, у третій фазі клінічних випробувань взяла участь 39 321 людина у Південній Африці, Мексиці, США та деяких країнах Південної Америки. 19 630 учасників отримали вакцину, решта — плацебо.
Під час дослідження не виявили серйозних побічних ефектів.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу