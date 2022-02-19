Пандемія COVID-19 ще не закінчилась, тож президент США Джо Байден ухвалив рішення про продовження режиму надзвичайної ситуації.
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Зберігається необхідність продовження дії режиму надзвичайної ситуації в країні. Пандемія COVID-19, як і раніше, становить значний ризик для здоров'я та безпеки населення країни,
– йдеться у листі голови Білого дому спікеру Палати представників та голові Сенату.
Звернувшись до конгресу Байден заявив, що важливо використовувати усі можливості для боротьби з коронавірусом.
Вкрай важливо продовжувати боротися з COVID-19, реагувати на нього, використовуючи всі можливості, зокрема можливості федерального уряду,
– йдеться в тексті листа для Конгресу.
Режим надзвичайної ситуації у США продовжить діяти після 1 березня 2022 року. Режим міг бути автоматично скасований, якби впродовж 90 днів до роковин його оголошення президент не надіслав Конгресу повідомлення про продовження.
Ситуація з коронавірусом у США: що відомо
- З початку пандемії у США зареєстрували 78 422 294 випадки зараження коронавірусом. Станом на 19 лютого хвороба забрала життя щонайменше 934 414 американців.
- За минулу добу в країні виявили 89 105 нових хворих на COVID-19. Ще 1 260 людей померли. Відомо, що нині від хвороби лікуються 77 487 880 мешканців країни.