У США продовжили режим надзвичайної ситуації через COVID-19

У березня 2020 року через інтенсивне поширення тоді ще нового коронавірусу у США оголосили режим надзвичайної ситуації.

Пандемія COVID-19 ще не закінчилась, тож президент США Джо Байден ухвалив рішення про продовження режиму надзвичайної ситуації.

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Зберігається необхідність продовження дії режиму надзвичайної ситуації в країні. Пандемія COVID-19, як і раніше, становить значний ризик для здоров'я та безпеки населення країни,

– йдеться у листі голови Білого дому спікеру Палати представників та голові Сенату.

Звернувшись до конгресу Байден заявив, що важливо використовувати усі можливості для боротьби з коронавірусом.

Вкрай важливо продовжувати боротися з COVID-19, реагувати на нього, використовуючи всі можливості, зокрема можливості федерального уряду,

– йдеться в тексті листа для Конгресу.

Режим надзвичайної ситуації у США продовжить діяти після 1 березня 2022 року. Режим міг бути автоматично скасований, якби впродовж 90 днів до роковин його оголошення президент не надіслав Конгресу повідомлення про продовження.

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