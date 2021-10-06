Фахівці з Бостонської дитячої лікарні зазначили, що гра під назвою "Регулюй і розвивай емоційний контроль" (RAGE-Control) дійсно допомагає дітям контролювати свої емоції.
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Якщо ці властивості гри матимуть подальше підтвердження в більших дослідженнях, вчені сподіваються, що гра знизить потребу в психіатричних препаратах і допоможе дітям і підліткам.
Гра RAGE-Control вчить дітей зберігати спокій в стресових або неприємних ситуаціях.
Який сенс гри
- Під час гри діти намагаються стріляти по віртуальним астероїдам, намагаючись при цьому не зачепити дружніх кораблів.
- Пульсоксиметр на зап'ясті гравців контролює частоту серцевих скорочень.
- Якщо вони збережуть спокій і знизять частоту серцевих скорочень, вони доб'ються більшого успіху в грі. Якщо їх пульс стає занадто високим, вони втрачають здатність стріляти.
Гнів і тривога збільшують збудження, а відтак збільшують частоту серцевих скорочень. Методи, які знижують частоту серцевих скорочень, такі як глибокий вдих і повільне видихання, заспокоюють,
– зазначив один із авторів дослідження Джозеф Гонсалес-Гейдріх.
Тож, вчені припустили, що якби діти навчилися методам зниження частоти серцевих скорочень граючи в складну гру, то вони могли б використовувати ці методи під час конфліктів вдома і в школі.
Гру вже протестували серед дітей та підлітків
Для тестування RAGE-Control вчені залучили 40 дітей у віці від 10 до 17 років, які відвідували амбулаторну психіатричну клініку і мали серйозні проблеми з контролем свого гніву.
Всі пройшли стандартне когнітивно-поведінкове навчення. В кінці кожного сеансу психотерапії половина дітей, вибраних навмання, грали в RAGE-Control.
Інша половина грала в гру і носила пульсометр, але їх частота пульсу не впливала на гру.
Результати експерименту
- У дітей, які грали в RAGE-Control з контролем частоти пульсу,прискорене серцебиття під час гри з часом правді знижувалося.
- Крім того, після 10 сеансів їх батьки повідомили про більші поліпшення агресивності і поведінки, ніж батьки дітей, які грали в гру без біологічного зворотного зв’язку.