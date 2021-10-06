У США протестували відеогру, як спосіб приборкати гнів: результати здивували вчених

Відеогра, яка спрямована на підтримання низької частоти серцевих скорочень, може допомогти молоді навчитися стримувати свій гнів. Вчені розробили гру спеціально, щоб допомогти підліткам переживати складні емоційні моменти.

Фахівці з Бостонської дитячої лікарні зазначили, що гра під назвою "Регулюй і розвивай емоційний контроль" (RAGE-Control) дійсно допомагає дітям контролювати свої емоції.

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Відеогра замість ліків

Якщо ці властивості гри матимуть подальше підтвердження в більших дослідженнях, вчені сподіваються, що гра знизить потребу в психіатричних препаратах і допоможе дітям і підліткам.

Гра RAGE-Control вчить дітей зберігати спокій в стресових або неприємних ситуаціях.

Який сенс гри

Під час гри діти намагаються стріляти по віртуальним астероїдам, намагаючись при цьому не зачепити дружніх кораблів.

Пульсоксиметр на зап'ясті гравців контролює частоту серцевих скорочень.

Якщо вони збережуть спокій і знизять частоту серцевих скорочень, вони доб'ються більшого успіху в грі. Якщо їх пульс стає занадто високим, вони втрачають здатність стріляти.

Гнів і тривога збільшують збудження, а відтак збільшують частоту серцевих скорочень. Методи, які знижують частоту серцевих скорочень, такі як глибокий вдих і повільне видихання, заспокоюють,

– зазначив один із авторів дослідження Джозеф Гонсалес-Гейдріх.

Тож, вчені припустили, що якби діти навчилися методам зниження частоти серцевих скорочень граючи в складну гру, то вони могли б використовувати ці методи під час конфліктів вдома і в школі.

Гру вже протестували серед дітей та підлітків

Для тестування RAGE-Control вчені залучили 40 дітей у віці від 10 до 17 років, які відвідували амбулаторну психіатричну клініку і мали серйозні проблеми з контролем свого гніву.

Всі пройшли стандартне когнітивно-поведінкове навчення. В кінці кожного сеансу психотерапії половина дітей, вибраних навмання, грали в RAGE-Control.

Інша половина грала в гру і носила пульсометр, але їх частота пульсу не впливала на гру.

Результати експерименту

У дітей, які грали в RAGE-Control з контролем частоти пульсу,прискорене серцебиття під час гри з часом правді знижувалося.

Крім того, після 10 сеансів їх батьки повідомили про більші поліпшення агресивності і поведінки, ніж батьки дітей, які грали в гру без біологічного зворотного зв’язку.

Чим сильніше знижується частота серцевих скорочень, тим більше поліпшується поведінка дітей.