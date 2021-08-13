У США рівень госпіталізацій дітей зі штамом Дельта сягнув рекордних показників

У США штам коронавірусу Дельта стрімко поширився серед дітей, кількість госпіталізацій досягла рекордного рівня, який вже перевищив показники зимового сплеску.

Про це свідчать дані Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC).

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Як зросла захворюваність серед дітей

З 3 до 9 серпня у середньому госпіталізовували 239 дітей щодня. Водночас під час спалаху у січні 2021 року, госпіталізації потребували приблизно 217 дітей.

Визначення дитячих випадків варіюється від штату до штату, але в цілому включає людей у віці 17 років і молодше.

За минулий тиждень зареєстрували приблизно 94 тисячі нових випадків інфікування коронавірусом серед дітей тобто діти складають близько 15% щотижневих випадків захворювання у США.

Зросла кількість госпіталізацій найбільше у штатах Флорида та Техас:

у Флориді з 1 по 9 серпня у середньому 54 дитини у віці до 18 років надходили до лікарень із коронавірусом;

у Техасі – 40 – це набагато вище середнього показника по країні.

Вакцинація дітей у США

Наразі немає доказів вважати, що штам Дельта провокує гірші ускладнення серед хворих, зокрема, дітей. Однак зараз вже стверджують, що цей штам дуже заразний і серед них.

Раніше аналіз даних Американської академії педіатрії (AAP) показав, що діти становили 15% нових випадків, зареєстрованих минулого тижня. Загалом майже – 94 тисячі особи.

До слова, у США розглядають вакцинацію проти коронавірусу дітей до 12 років, але її можуть схвалити лише в середині зими 2021 року.

Загалом у США виявили понад 36 мільйонів інфікованих коронавірусом, жертвами недуги стали 619 тисяч людей.