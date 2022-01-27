У США робот вперше провів складну операцію без участі людини

Американський робот STAR вперше прооперував свиню без хірургів. Машина успішно виконала лапароскопічну операцію з анастомозу тонкої кишки, тобто з невеликими розрізами.

Ця операція потребує точності. Хірургу важливо добре зашити шов, щоб вміст кишківника не проникав у черевну порожнину.

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Використання роботів в операційній не є чимось новим, але сучасні технології, такі як система Да Вінчі, контролюються хірургом-людиною. Система Smart Tissue Autonomous Robot, або STAR – це зовсім інше. Це перша роботизована система, яка планує, адаптує та виконує хірургічний план у м'яких тканинах без втручання людини.

Фахівці заявили, що робот під час операції діяв послідовніше, ніж більшість лікарів. Робота з м'якими тканинами є складним завданням для будь-якого хірурга.

Під час тестування робот STAR прооперував чотирьох свиней. Команда повідомила, що у порівнянні з даними, отриманими в результаті операцій, які виконували люди, STAR наклав шви точніше і послідовніше.

Що відомо про диво-робота

STAR розробили в Університеті Джонса Хопкінса спеціально для проведення операцій на м'яких тканинах.

Робота оснастили хірургічними інструментами та системою контролю, яка дозволяє коригувати його дії у реальному часі.

"Далеке майбутнє" вже не так далеко

У найближчому майбутньому STAR і подібні роботи продовжуватимуть відігравати роль помічників хірургів-людей, не перебираючи на себе їхні функції.

Але у перспективі робот STAR зможе замінити асистентів хірурга або ж навіть взяти на себе екстрені операції. До прикладу, у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні. Навіть 10 років тому таку перспективу було б важко уявити.