Нині у США діє понад 50 унікальних планів вакцинації проти коронавірусу. Доступ кожного громадянина до COVID-вакцини залежить від штату.

Джерело: Yahoo

Без стандартного єдиного протоколу та через розлом американської системи охорони здоров'я десятки, якщо не сотні тисяч людей розпочали вакцинацію за межами рідних штатів.

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Приклад розподілення вакцин у США:

У Вісконсині власники норкових ферм є однією з пріоритетних груп для вакцинації.

У Нью-Джерсі курці можуть отримати пришвидшений доступ до вакцини.

У Колорадо журналісти входять у категорію "прифронтових" працівників.

Відтак, складна система розподілу породила новий тип пандемічних подорожей, який назвали "вакцинним туризмом". Люди перетинають державні або навіть міжнародні кордони, аби чим швидше імунізуватися проти COVID-19.

Флорида була одним з найпопулярніших напрямків вакцинного туризму як для внутрішніх, так і для міжнародних мандрівників. Все через початкову політику штату щодо вакцинації людей віком старше 65 років.

Але нещодавно влада штату запровадили нові правила, вимагаючи посвідчення особи. Все заради того, аби вакцинувати більше мешканців Флориди.

Для декого успіх, а для когось – проблема

Міста та штати зазвичай отримують партії вакцин від федерального уряду на основі кількості населення і відповідно планують стратегію їхнього розподілу. Коли хтось перетинає місто, штат або національну лінію, щоб отримати вакцину, це порушує успіх розгортання вакцинації обох юрисдикцій.

Окрім цього, такі дії можуть бути ризикованим для самих пацієнтів та медичних працівників. Адже хто нестиме відповідальність, якщо реципієнт не зможе приїхати за другою дозою або ж отримає побічні ефекти.