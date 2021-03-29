США розроблять свій паспорт вакцинації, – ЗМІ
Адміністрація президента США Джо Байдена та приватні компанії нібито працюють над розробкою паспорта вакцинації для населення. Це дозволить людям вести свій бізнес у період пандемії.
Джерело:The Washington Post
Що передбачатиме документ
Передбачають, що паспорт буде доступний в електронному варіанті – як застосунок у смартфоні. Крім того, його можна буде видрукувати.
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Зараз влада, мовляв, працює над тим, аби зробити систему сертифікатів про вакцинацію максимально захищеною від зламувань і підробок.
За даними видання, паспорт про вакцинацію можна буде отримати безкоштовно.
До ідеї розроблення сертифікатів Білий дім підштовхнуло збільшення кількості компаній, які наполягають на необхідності отримувати від людей докази вакцинації.
Паспорти вакцинації у Євросоюзі
- У ЄС посвідчення про вакцинацію введуть з 15 червня.
- Воно міститиме інформацію про людину, а також назву препарату, яким їй робили щеплення.
- Документ запровадять після того, як його узгодять всі 27 держав-членів ЄС.
- Паспорт вакцинації не буде обов'язковим для населення.
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