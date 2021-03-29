США розроблять свій паспорт вакцинації, – ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена та приватні компанії нібито працюють над розробкою паспорта вакцинації для населення. Це дозволить людям вести свій бізнес у період пандемії.

Що передбачатиме документ

Передбачають, що паспорт буде доступний в електронному варіанті – як застосунок у смартфоні. Крім того, його можна буде видрукувати.

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Зараз влада, мовляв, працює над тим, аби зробити систему сертифікатів про вакцинацію максимально захищеною від зламувань і підробок.

За даними видання, паспорт про вакцинацію можна буде отримати безкоштовно.

До ідеї розроблення сертифікатів Білий дім підштовхнуло збільшення кількості компаній, які наполягають на необхідності отримувати від людей докази вакцинації.

людям слід завантажити додаток Excelsior Pass.

Паспорти вакцинації у Євросоюзі

У ЄС посвідчення про вакцинацію введуть з 15 червня.

Воно міститиме інформацію про людину, а також назву препарату, яким їй робили щеплення.

Документ запровадять після того, як його узгодять всі 27 держав-членів ЄС.

Паспорт вакцинації не буде обов'язковим для населення.