США розсекретили висновки розвідки про походження коронавірусу: є два варіанти

Офіс директора Національної розвідки США (ODNI) розсекретив доповідь про походження коронавірусу. За вказаними у ньому висновками, варіантів є два.

З одного боку, це означає, що до однозначного висновку спеціальні служби не дійшли. З іншого – там погодилися, що генномодифікованим коронавірус не був.

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Дві версії про походження коронавірусу

У доповіді розвідки Сполучених Штатів Америки щодо розслідування про походження коронавірусу, який призвів до пандемії COVID-19, мовиться, що:

До однозначного висновку, звідки взявся коронавірус, дійти не вдалося.

А проте визначено дві основні версії щодо цього.

Перша – природне походження та передача вірусу від тварини до людини. Друга – інцидент у лабораторії. Примітно, що про них говорять вже давно.

Також розслідувачі встановили, що коронавірус не був генетично модифікований.

Роль Китаю

Автори доповіді зазначили, що встановити походження коронавірусу можна тільки за сприяння Китаю.

Але, мовляв, Пекін на співпрацю не йде.

Ще в липні там відмовилися долучитися до запропонованого ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я) плану 2 етапу розслідування.

Водночас американська розвідка вважає, що Китай не знав про новий вірус, поки в Ухані не стався спалах COVID-19.

І тут варто нагадати про таке:

На початку жовтня у ЗМІ писали, що дослідники з китайського міста Ухань і зі США планували створити новий коронавірус ще у 2018 році.

Також і секретар української РНБО Олексій Данілов не вірить у природне походження коронавірусу – він вважає, що це справа рук людини.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу