США розсекретили висновки розвідки про походження коронавірусу: є два варіанти
Джерело:ODNI
Офіс директора Національної розвідки США (ODNI) розсекретив доповідь про походження коронавірусу. За вказаними у ньому висновками, варіантів є два.
З одного боку, це означає, що до однозначного висновку спеціальні служби не дійшли. З іншого – там погодилися, що генномодифікованим коронавірус не був.
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Дві версії про походження коронавірусу
У доповіді розвідки Сполучених Штатів Америки щодо розслідування про походження коронавірусу, який призвів до пандемії COVID-19, мовиться, що:
- До однозначного висновку, звідки взявся коронавірус, дійти не вдалося.
- А проте визначено дві основні версії щодо цього.
Також розслідувачі встановили, що коронавірус не був генетично модифікований.
Роль Китаю
Автори доповіді зазначили, що встановити походження коронавірусу можна тільки за сприяння Китаю.
- Але, мовляв, Пекін на співпрацю не йде.
- Ще в липні там відмовилися долучитися до запропонованого ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я) плану 2 етапу розслідування.
Водночас американська розвідка вважає, що Китай не знав про новий вірус, поки в Ухані не стався спалах COVID-19.
І тут варто нагадати про таке:
- На початку жовтня у ЗМІ писали, що дослідники з китайського міста Ухань і зі США планували створити новий коронавірус ще у 2018 році.
- Також і секретар української РНБО Олексій Данілов не вірить у природне походження коронавірусу – він вважає, що це справа рук людини.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу