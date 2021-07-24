Відомо, що померла дитина жила в окрузі Ла-Плата на південному заході Колорадо. Після загибелі дівчинки фахівці почали лабораторну перевірку та розслідування ймовірного спалаху.

До теми Що таке бубонна чума: симптоми та лікування

Під час результатів виявилось, що одразу в шести округах цього штату чуму лабораторно підтвердили у тварин та бліх.

Чума присутня в Колорадо, принаймні, від 1940 років, і випадки зараження диких гризунів в штаті реєструються все частіше. Хоча ми спостерігаємо велику активність чуми протягом літа, хворобу можна виявити у гризунів цілий рік і іноді передається іншим видам диких тварин, а також домашнім котам і собакам,

– розповіла лікарка Дженніфер Хаус.

Чума у штаті Колорадо: що відомо

Від 2005 до 2020 років в штаті зареєстровано 22 випадки чуми.

Дев'ять з цих хворих зафіксували у графстві Ла-Плата.

Ще 18 травня було опубліковано заяву із закликом до жителів вжити заходів обережності після того, як в окрузі Ель-Пасо виявили заражену білку.

Бубонна чума – що це? Бактеріальне захворювання, яке передається блохами. Зазвичай вони живуть на диких гризунах, таких як щурі або бабаки, але цілком можуть перескочити й на домашніх улюбленців.

Згідно з даними ВООЗ, нині чума існує на всіх континентах, окрім Австралії та Океанії. Втім, найчастіше її спалахи реєструють в Азії, Африці та Південній Америці.

Як передається чума

Найчастіше інфікування чумою відбувається внаслідок укусу блохи, через слину якої і передається збудник хвороби. Втім, під час масштабного поширення хвороби хвороба може передаватися й аерозольним шляхом від тварин та людей.